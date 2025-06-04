ABD Büyükelçisi Barrack, Netanyahu ile Suriye Gelişmelerini Görüştü

ABD Büyükelçisi Barrack, Netanyahu ile Suriye Gelişmelerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı. Barrack, Suriye'nin barış süreçleri için ABD'nin rolünü vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını duyurdu.

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu ile Batı Kudüs'te görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından gelen paylaşımında Barrack, "Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor." ifadesini kullandı.

Suriye TV'ye 30 Mayıs'ta röportaj veren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine değinmişti.

Büyükelçi Barrack, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Barrack, Suriye-İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmaları olabileceğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek

Bayramda alınan tedbirler öyle böyle değil! Her yerden izleneceksiniz
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

Kırmızı ışıkta şaşkına çeviren hırsızlık! Çaldığı şey 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.