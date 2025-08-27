ABD Büyükelçisi Barrack'ın Lübnan Ziyareti İptal Edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırında yer alan Hiyam beldesi ve sahil kenti Sur'a yapmayı planladığı ziyaretini iptal etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde güneydeki Nebatiye'ye bağlı Mercaiyyun bölgesine ulaşan Barrack'ın ziyaretine karşı gösteri çağrıları yapıldı.

Barrack, ziyaretine karşı tepkiler ve gösteri çağrıları üzerine Hiyam beldesi ve Sur kentine planladığı ziyareti iptal etti.

Hiyam'da bir grup, ellerinde Hizbullah bayraklarıyla gösteri düzenledi.

"Amerika büyük şeytandır" pankartları açan göstericiler, İsrail ordusunun kasabada öldürdüğü Hizbullah mensuplarının fotoğraflarını ve Hizbullah bayrakları taşıdı.

Barrack, sabah saatlerinde helikopterle Lübnan'ın güneyinde, sınır hattında yer alan Mercaiyyun bölesinde yer alan Lübnan ordusunun "Fransua el-Hac Kışlası"na ulaşmıştı.

Lübnan askerleri, Barrack'ın bölgeye yaptığı ziyaret dolayısıyla, Hiyam beldesinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack dün, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'dan oluşan ABD heyetiyle Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmüştü.

Barrack, Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

Barrack, Lübnan'a ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyordu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.