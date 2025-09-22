Haberler

ABD Büyükelçisi Barrack: Hizbullah'a Askeri Müdahale Planı Yok

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Hizbullah'a karşı askeri müdahale olmayacağını belirtti. Barrack, Hizbullah ve İran'ı 'düşman' olarak tanımlayarak Lübnan hükümetinin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin Hizbullah'a karşı herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağını belirterek, "Ne kendi kuvvetlerimiz aracılığıyla ne de ABD Merkez Komutanlığı aracılığıyla Hizbullah'a karşı hareket geçeceğiz." dedi.

Barrack ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beş noktadan çekilmeyeceğini vurguladı.

BAE merkezli Sky News Arabia'ya konuşan Barrack, Hizbullah ve İran'ı "başları koparılması gereken yılanlar" olarak nitelendirdi.

Barrack, "Hizbullah da bizim düşmanımız, İran da bizim düşmanımız. Bu yılanların başlarını kesip finansmanlarını engellemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma yönünde açık bir irade ortaya koyması gerektiğini savunan Barrack, "Lübnan'ın yaptığı tek şey konuşmak, somut bir eylemde bulunulmadı." dedi.

Hizbullah'ın askeri ve ekonomik olarak güçlendiğini savunan Barrack, örgüte ayda yaklaşık 60 milyon dolar dış kaynak aktarıldığını iddia etti.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
