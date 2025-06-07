ABD Büyükelçisi Barrack, Beyaz Saray'da Türkiye ve Suriye Meselelerini Görüştü

ABD Büyükelçisi Barrack, Beyaz Saray'da Türkiye ve Suriye Meselelerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkiye ve Suriye ile ilgili Orta Doğu meselelerini görüştü. Barrack, başkanın vizyonunun olumlu ve gerçekleştirilebilir olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkiye ve Suriye ile ilgili Orta Doğu meselelerini görüştüğünü belirterek "Size temin ederim ki, Başkan'ın vizyonu ve Bakan'ın uygulama yeteneği sadece umut verici değil, aynı zamanda başarılabilir nitelikte" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü bildirdi. Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Öğleden sonrayı Beyaz Saray'da Başkan Trump ve Marco Rubio ile Türkiye ve Suriye ile ilgili olan Orta Doğu meselelerini görüşerek geçirdim. Size temin ederim ki, Başkan'ın vizyonu ve Bakan'ın uygulama yeteneği sadece umut verici değil, aynı zamanda başarılabilir nitelikte."

Kaynak: ANKA / Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası

Yıldız isim teklifi kabul etti, gitmesi an meselesi
Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Tarihi yalı ünlü kahve zincirine satıldı! Dudak uçuklatan rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.