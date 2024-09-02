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ABD Büyükelçiliği Türk Makamlarına Teşekkür Etti

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ABD Ankara Büyükelçiliği İzmir'de yaşanan olaya hızlı müdahale eden Türk makamlarına teşekkür etti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: HIZLI MÜDAHALE ETMELERİNDEN DOLAYI TÜRK MAKAMLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ

ABD Ankara Büyükelçiliği İzmir'de yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "USS Wasp'te görevli ABD'li askeri personelin bugün İzmir'de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abd Büyükelçiliği Diplomasi Politika Güvenlik Ankara Güncel İzmir

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