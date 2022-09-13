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ABD Büyükelçiliği: "Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız"

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ABD Büyükelçiliği: 'Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız'

ABD Büyükelçiliği, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” dendi.

ABD Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dendi.

ABD Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayınlanan mesaj şöyle:

"ABD Büyükelçiliği olarak, 11 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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