ABD Büyükelçiliği: "Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız"
Güncel Haberler
ABD Büyükelçiliği, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” dendi.
ABD Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dendi.
ABD Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayınlanan mesaj şöyle:
"ABD Büyükelçiliği olarak, 11 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."