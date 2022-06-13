ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız ABD Büyükelçiliği, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi. ABD Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şunlar kaydedildi: "ABD Büyükelçiliği olarak, 11-12 Haziran tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ANKA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Türkiye Irak Güncel Haberler

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