ABD Büyükelçiliği: Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız
ANKA - Güncel
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ABD Büyükelçiliği, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi.
ABD Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şunlar kaydedildi:
"ABD Büyükelçiliği olarak, 11-12 Haziran tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."
ANKA / Güncel