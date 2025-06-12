ABD Büyükelçiliği Personelinin Irak'tan Tahliyesi Güvenlik Tehdidi Değil

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, ABD Büyükelçiliği çalışanlarının Irak ve diğer bölgelerden tahliye edilmesinin kendileriyle (ABD) ilgili ihtiyati ve düzenleyici bir uygulama olduğunu bildirdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Numan, ülkede görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonların en geniş güvenli çalışma koşullarından faydalandığını ifade ederek, "ABD Büyükelçilik personelinin Irak'tan ya da Orta Doğu'daki diğer bölgelerden tahliye edilmesi, tamamen kendileriyle ilgili ihtiyati ve düzenleyici bir uygulamadır." dedi.

"Tahliye kararı, Irak topraklarında herhangi bir güvenlik tehdidi veya saha göstergesiyle ilgili değil." ifadesini kullanan Numan, güvenlik güçlerinin güvenlik ve istikrarı sağlamak için planlarını yüksek bir verimlilikle uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Numan, "İstihbarat ve saha raporlarında, diplomatik misyonların çalışmasını veya genel durumu etkileyebilecek herhangi bir gerçek tehdide işaret edilmiyor. Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve diğer güvenlik birimleri gelişmeleri yakından takip etmekte ve yüksek düzeyde bir hazırlıkla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı alındığını Anadolu Ajansına (AA) doğrulamıştı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.