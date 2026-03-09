Abd, Pakistan'daki Büyükelçilik Personelinin Hareketlerine "Sınırlandırma" Getirdi

(ANKARA) - ABD İslamabad Büyükelçiliği, yarın ülke genelinde beklenen büyük dini törenler öncesinde güvenlik gerekçesiyle Islamabad'daki büyükelçilik ve Lahore, Karaçi, Peşaver'deki konsolosluklardaki personelin hareketlerini kısıtladı.

ABD İslamabad Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın Pakistan genelinde beklenen büyük dini törenler öncesinde, ABD Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımlayarak, büyükelçilik ve ABD konsolosluklarındaki personelin hareketlerini sınırladı.

Karaçi'deki konsolosluk, ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonunun başlamasının hemen ardından protestocular tarafından hedef alındı; güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ölümlü çatışmalar yaşandı. O tarihten itibaren ABD, İslamabad'daki büyükelçilik ile Lahore, Karaçi ve Peşavar'daki konsolosluklarda tüm konsolosluk operasyonlarını durdurdu.

Açıklamada, "İslamabad'daki ABD Büyükelçiliği ve Lahor, Karaçi ve Peşaver'deki ABD Başkonsoloslukları, Pakistan genelinde planlanan büyük ölçekli dini yürüyüşleri takip ediyor. 10 Mart (yarın) saat 12.00'den itibaren tüm ABD personelinin hareketleri kısıtlanacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA