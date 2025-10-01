ABD Büyükelçiliği'nden Bütçe Duraklaması Açıklaması

Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle X hesabının tüm faaliyetleri yeniden başlayana dek sadece acil güvenlik bilgileri paylaşılacağını duyurdu.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçilik X hesabının bütçe duraklaması sebebiyle tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında düzenli olarak güncellenmeyeceğini bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bütçe duraklaması sebebiyle bu X hesabı, tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyecektir. Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir. Tüm faaliyetler yeniden başlayana dek bu hesabı, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgileri paylaşmak dışında güncellemeyeceğiz. Hizmetlerimiz ve faaliyet durumumuz hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://travel.state.gov."

Kaynak: ANKA / Güncel
