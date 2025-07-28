ABD Büyükelçiliği, Bağdat'taki Çatışmanın Ardındaki Gücü Açıkladı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Haşdi Şabi unsurlarının dün başkent Bağdat'ta devlet binasını basıp güvenlik güçleriyle çatıştığı olayın arkasında "Ketaib Hizbullah" milis gücünün olduğunu belirtti.

ABD Büyükelçiliği, Bağdat'ta dün Tarım Bakanlığına bağlı bir daireye düzenlenen baskın ve bir polis ile bir sivilin yaşamını yitirdiği çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bir federal polis memuru ile bir sivilin hayatını kaybettiği olaydan derin üzüntü duyuyoruz. Bu saldırı, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan ve Haşdi Şabi güçleri içinde yer alan Ketaib Hizbullah tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Irak hükümetinden de saldırının faillerinin gecikmeden adalet önüne çıkarılması istendi.

Ne olmuştu?

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün Haşdi Şabi güçlerinin Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basıp güvenlik güçleriyle çatıştığı, olayın ardından 14 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Herhangi bir resmi emir ya da izin olmaksızın silahlı bir güç (Haşdi Şabi) Tarım Bakanlığına ait devlet binasına girerek orayı kontrol altına almaya çalıştı, güvenlik güçlerine ateş açtı." ifadeleri kullanılmıştı.

Güvenlik güçlerinin çatışmanın ardından olayla bağlantılı 14 şüpheliyi gözaltına aldığı, kimlik kontrolleri sonucu bu kişilerin Haşdi Şabi'ye bağlı 45 ve 46. tugaylarda görevli olduklarının tespit edildiği aktarılmıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı, çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, olay, görevden alınan eski Tarım Dairesi Müdürünün, yerine atanan müdüre görevini devretmeyi reddetmesi üzerine yaşandı.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası olay yerine gelen Ketaib Hizbullah milisleri ile polis güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 polis hayatını kaybederken o sırada olay yerinden geçen bir taksi şoförü de yaşamını yitirdi.