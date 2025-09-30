ABD, Brezilya ve Güney Afrika'yı İnsan Ticareti İzleme Listesine Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya ve Güney Afrika'yı insan ticaretiyle mücadelede yeterli ilerleme kaydedemedikleri gerekçesiyle "izleme listesine" dahil etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve zorla çalıştırma, cinsel istismar ve modern köleliğin diğer türleriyle mücadele çabalarının değerlendirildiği yıllık İnsan Ticareti Raporu'nda (TIP), Brezilya ve Güney Afrika, 2. Kademe İzleme Listesi'ne eklendi.

Raporda, her iki ülkenin de "önemli çabalar" gösterdiği kabul edilse de sonuçların yetersiz kaldığı vurgulandı.

Brezilya için insan ticareti soruşturmaları, davaları ve verilen mahkumiyet kararlarında düşüş yaşandığı ifade edilirken Güney Afrika için de önceki yıllara kıyasla daha az mağdur tespit edildiği ve daha az dava açıldığı belirtildi.

Böylelikle, 2. Kademe İzleme Listesi'ne eklenmesiyle söz konusu ülkeler, insan ticaretiyle mücadelede daha fazla çaba göstermemeleri halinde olası ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Söz konusu karar, Başkan Donald Trump yönetimi ile iki ülke arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi.

Trump, Güney Afrika'yı beyaz azınlığa zulmetmekle suçlamıştı. Brezilya'ya ise eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılanıp mahkum edilmesinin ardından tarifeler ve kısıtlamalar getirilmişti.