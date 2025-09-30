Haberler

ABD, Brezilya ve Güney Afrika'yı İnsan Ticareti İzleme Listesine Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya ve Güney Afrika'nın insan ticaretiyle mücadelede yetersiz ilerleme kaydettiğini belirterek bu ülkeleri ikinci kademe izleme listesine dahil etti. Her iki ülkenin de önemli çabalar gösterdiği ancak sonuçların yetersiz olduğu ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya ve Güney Afrika'yı insan ticaretiyle mücadelede yeterli ilerleme kaydedemedikleri gerekçesiyle "izleme listesine" dahil etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve zorla çalıştırma, cinsel istismar ve modern köleliğin diğer türleriyle mücadele çabalarının değerlendirildiği yıllık İnsan Ticareti Raporu'nda (TIP), Brezilya ve Güney Afrika, 2. Kademe İzleme Listesi'ne eklendi.

Raporda, her iki ülkenin de "önemli çabalar" gösterdiği kabul edilse de sonuçların yetersiz kaldığı vurgulandı.

Brezilya için insan ticareti soruşturmaları, davaları ve verilen mahkumiyet kararlarında düşüş yaşandığı ifade edilirken Güney Afrika için de önceki yıllara kıyasla daha az mağdur tespit edildiği ve daha az dava açıldığı belirtildi.

Böylelikle, 2. Kademe İzleme Listesi'ne eklenmesiyle söz konusu ülkeler, insan ticaretiyle mücadelede daha fazla çaba göstermemeleri halinde olası ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Söz konusu karar, Başkan Donald Trump yönetimi ile iki ülke arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi.

Trump, Güney Afrika'yı beyaz azınlığa zulmetmekle suçlamıştı. Brezilya'ya ise eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılanıp mahkum edilmesinin ardından tarifeler ve kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.