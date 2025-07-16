ABD, Brezilya'nın Dijital Ticaret Uygulamalarını Soruşturuyor

ABD, yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladığı Brezilya'nın dijital ticaret ve elektronik ödeme hizmetlerine yönelik uygulamalarını incelemek üzere soruşturma başlattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden yapılan açıklamada, soruşturmanın Brezilya hükümetinin dijital ticaret ve elektronik ödeme hizmetleri, tercihli tarifeler ve yolsuzlukla mücadele alanındaki politikalarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın amacının, bu uygulamaların ABD ticaretini "makul olmayan, ayrımcı ve kısıtlayıcı" etkilerinin olup olmadığını tespit etmek olduğu kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın ifadelerine de yer verilen açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla başlatılan bu soruşturma kapsamında, Brezilya'nın ABD'li şirketlere yönelik "haksız" ticaret uygulamalarının ve sosyal medya şirketlerine yönelik engellemelerinin araştırılacağını aktardı.

Greer, ayrıca Brezilya'nın ABD ihracatını dezavantajlı hale getirerek diğer ticaret ortaklarına daha düşük tarifeler uyguladığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 9 Temmuz'da, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Trump, "Mevcut rejimin ciddi adaletsizliklerini düzeltmek için de bu oranın sağlanması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise Brezilya yönetiminin, ülkenin eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya muamelesini eleştirmiş, darbe girişimi suçlamasıyla hakkında açılan davanın ise "siyasi" olduğunu savunmuştu.