ABD, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Putin ile görüşmesine tepki gösterdi Açıklaması

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Rusya ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin, RS'deki vatandaşların çıkarlarına hizmet etmediğini bildirdi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Rusya ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin, RS'deki vatandaşların çıkarlarına hizmet etmediğini bildirdi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, ülkedeki Dnevni Avaz??????? gazetesine yaptığı açıklamada, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Putin ile görüşmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, "RS sakinleri de dahil olmak üzere tüm Bosna Hersek vatandaşlarının istediği demokratik, müreffeh ve güvenli bir geleceğe giden yol Moskova'dan değil Brüksel'den geçiyor. Dodik'in bu yoldan çıkması zarar verici." ifadelerine yer verildi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş sürdürdüğü bir zamanda, hiçbir hükümetin Rusya ile işbirliğini genişletmemesi gerektiği" kaydedilen açıklamada, ayrıca, "Rusya uluslararası düzenin temel yasalarını hiçe sayarken, Dodik'in Putin ile görüşmesi RS'deki vatandaşların çıkarlarına hizmet etmiyor." ifadesine yer verildi.

"Rusya'ya karşı savaşları RS'nin savaşı değil"

Dodik ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, RS'nin çıkarlarının ne olduğu belirleyecek taraf değil. (ABD'nin) Rusya'ya karşı savaşları, RS'nin savaşı değil ve olmayacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, RS'nin izlemesini istedikleri yolun, seçmenler tarafından belirlendiği ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin bununla bir ilgisinin olmadığı yer aldı.???????

RS Başkanı Dodik, bugün başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.