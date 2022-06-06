ABD, Bosna Hersekli iki politikacıyı yaptırım listesine aldı - Haberler

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ABD, Bosna Hersekli iki politikacıyı yaptırım listesine aldı

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
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ABD, Bosna Hersekli iki politikacıyı yaptırım listesine aldı

ABD, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle politikacılar Marinko Cavara ve Alen Seranic'i yaptırım listesine ekledi.

ABD, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle politikacılar Marinko Cavara ve Alen Seranic'i yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisi (OFAC) ve ABD Maliye Bakanlığı, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Başkanı Cavara ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Sağlık Bakanı Seranic'i yaptırım listesine aldığını açıkladı.

İki politikacının Dayton'un uygulanmasını engellediği ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin Bosna Hersek'in demokratik sürecini ve kurumlarını da zayıflattığı belirtildi.

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bosna Hersek'in geleceği, vatandaşları pahasına etnik-milliyetçi partilerce tehlikeye atılamaz. Bugün OFAC, Dayton Barış Antlaşması ve Bosna Hersek'in demokrasisini zayıflatan iki politikacıyı yaptırım listesine aldı." ifadelerini kullandı.

ABD, daha önce, eski Bosna Hersek Devlet Başsavcısı Gordana Tadic ve Demokratik Eylem Partisi'nden (SDA) Asim Sarajlic'e yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin yaptırım listesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik de bulunuyor.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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