ABD, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Eski Başkanı Dodik'in Yaptırımlarını Kaldırdı

ABD'de Donald Trump yönetimi, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik ve aile üyelerine yönelik yaptırımları kaldırdı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC), 2017'den bu yana Dodik ve yakınlarına uygulanan yaptırımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dodik'in yanı sıra oğlu Igor ve kızı Gorica Dodik dahil bazı aile üyeleri ve yakınlarına yönelik yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

Dodik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden yönetimlerince uygulanan yaptırımların "büyük adaletsizlik" olduğunu savunarak, bunu "düzelttikleri" için Trump'a ve hükümetine teşekkür etti.

ABD'de eski Başkan Obama döneminde 2017'de Dodik, Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarına karşı geldiği ve Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasını engellediği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.

Daha sonra eski ABD Başkanı Biden döneminde de Dodik'e ve aile üyelerine yönelik yeni yaptırımlar duyurulmuştu.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamıştı.