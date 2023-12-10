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ABD, BMGK'de Gazze'de insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etti

10 Aralık 2023 13:17 Son Güncelleme: 13:19 Abone Ol

ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini ahlaki bir çöküş olarak nitelendirdi.