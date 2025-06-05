ABD, BMGK'da Gazze'de Ateşkes Tasarısını Veto Etti

ABD, BMGK'da Gazze'de Ateşkes Tasarısını Veto Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto ettiklerini duyurarak bu veto ile gurur duyduklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, kararı 'İsrail'i hedef alan' ve 'verimsiz' olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için dün sunulan karar tasarısı oylaması sırasında "veto kullanmanın gururunu yaşadıklarını" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, günlük basın toplantısında konuştu.

BMGK tasarısını " İsrail'i hedef alan" ve "verimsiz" bir karar olarak niteleyen Pigott, "Bu, (Donald) Trump yönetiminin Güvenlik Konseyi'ne verdiği ilk veto ve bu kadar önemli bir konuda veto kullanmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Pigott, Hamas'ın silahsızlanmasını, Gazze'yi terk etmesini ve tüm rehineleri serbest bırakmasını talep etmeyen hiçbir kararı desteklemeyeceklerini belirterek, "BM'nin kuruluş amacı barış ve güvenliği teşvik etmeye ve bu tür gösterişli eylemlere son vermeye geri dönmesinin zamanı geldi." diye konuştu.

ABD, Gazze'de insani durum gerekçe gösterilerek ateşkes sağlanması için sunulan dünkü BMGK karar tasarısını, diğer 14 konsey üyesinin "evet" oyuna rağmen veto hakkını kullanarak engellemişti.

Bu ABD'nin Gazze'de ateşkes talep eden 5'inci BMGK kararı vetosu olarak kayıtlara geçmişti.

"Bana varsayımsal şeyler soruyorsunuz"

Pigott, Trump yönetimi tarafından 12 ülkenin vatandaşlarına getirilen ABD'ye seyahat yasağıyla ilgili detaylı sorulara da cevap vermekten kaçındı.

Söz konusu yasağın "ülkeye alınacak kişileri güvenli bir şekilde seçmekle" ilgili olduğunu belirten Pigott, bu konuda diğer ülke yönetimleriyle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Pigott, bu yıl ABD'de yapılacak Dünya Kupası maçları için İran gibi yasak listesinde olan ülkelerin katılım durumuyla ilgili bir soruya da antrenörler ve oyuncular konusunda istisnalar olacağını söyledi ancak "güvenlik endişelerini son derece ciddiye aldıklarını" belirtmekle yetindi.

Bir gazetecinin ABD içinde veya dışında olup da hali hazırda vizesi bulunan yasaklı listedeki ülke vatandaşlarının durumu hakkındaki sorusuna da "Bana varsayımsal şeyler soruyorsunuz." diyerek cevap vermekten kaçındı.

Pigott, yeni vize uygulamaları konusunda büyükelçiliklere gönderilen talimatlar sorusuna da "Dahili iletişimlerimizden bahsetmeyeceğim. Bu nihayetinde, temelde bir ulusal güvenlik endişesidir." yanıtını verdi.

"İstikrar ve barış içinde bir Suriye herkesin yararına"

AA muhabirinin, ABD'nin Suriye'deki geçici hükümetle güçlü bir iletişim kurduğu ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Tel Aviv'i ziyaret ettiği bir zamanda, İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden hava saldırılarını sorması üzerine Pigott, "ABD, İsrail ile Suriye arasında kalıcı bir istikrarı ve barış çabalarını desteklemeye devam etmektedir. İstikrar ve barış içinde bir Suriye herkesin yararına." yanıtını verdi.

İsrail ordusu, Suriye'den fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş alana düştüğü iddia edilen roketlere karşılık, dün bu ülkeye savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.