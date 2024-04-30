ABD BM Temsilcisi Sudan'da silah desteğini durdurmaları çağrısında bulundu

PORT ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Sudan'da savaşan taraflara silah desteği sağlayan tüm ülkelere bunu durdurmaları çağrısında bulundu.

Greenfield, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 1 yıldır devam eden savaşla ilgili BM'de gazetecilere açıklama yaptı.

Linda Thomas Greenfield, "BM, büyük çaplı bir katliamın eşiğinde olan Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki krizi görüşmek üzere toplandı." bilgisini verdi.

HDK ve ona bağlı milislerin Faşir'in batısında çok sayıda köyü yerle bir ettiğine dair zaten güvenilir raporlar olduğunu ifade eden Greenfield, HDK'nin Faşir'e yakın bir saldırı yapmayı planladığını öne sürdü.

Greenfield, "Faşir'e yapılacak bir saldırı felaket üstüne felaket olur. Bu, 500 binden fazla kişinin Darfur'un dört bir yanından sığındığı Faşir'deki insanları riske atacaktır. Ciddi boyutlarda bir kriz yaklaşıyor ve daha fazla ölümü, yıkımı ve acıyı önlemek için derhal hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

"Sudan'daki silahlı aktörler uluslararası hukuka saygı göstermeli"

Sudan'daki silahlı aktörlerin uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Greenfield, tüm bölgesel güçlerin her iki tarafa da silah sağlamayı bırakması gerektiğinin altını çizdi.

Greenfield, tarafların Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerine yeninden başlaması gerektiğini dile getirerek "bu çatışmanın savaş alanında değil müzakere masasında çözüleceğine" dikkati çekti.

Savaşan taraflara destek sağlayan tüm ülkelere bu desteği durdurmaları için çağrıda bulunduklarını aktaran Büyükelçi Greenfield, bu ülkelere baskı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sudan, 29 Mart'ta, Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) HDK'yi desteklediği iddiası ile BMGK'ye şikayette bulunmuştu, BAE ise bu iddiaları reddetmişti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.