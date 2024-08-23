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ABD BM Temsilcisi Gazze'de Ateşkes ve Rehinelerin Serbest Bırakılması Anlaşmalarının Görünür Olduğunu Söyledi

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ABD'nin BM temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmalarının 'artık görünür olduğunu' söyledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de son ateşkes görüşmelerinin ikinci aşamasının bugün başlaması bekleniyor.

(ANKARA) - ABD'nin BM temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmalarının "artık görünür olduğunu" söyledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de son ateşkes görüşmelerinin ikinci aşamasının bugün başlaması bekleniyor.

ABD Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Hamas'a "köprü öneri" olarak adlandırdığı ateşkes önerisini kabul etme çağrısı yaptı. Greenfield, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması üzerinde bir uzlaşıya yaklaşıldığını, ateşkesin "artık görünürde olduğu" sözleriyle ifade etti.

İsrail'in "köprü öneriyi" kabul ettiğini söyleyen Greenfield "Şimdi Hamas da aynısını yapmalı" dedi. ABD'nin BM temsilcisi, "Bu konseyin üyeleri olarak tek bir sesle konuşmalıyız ve Hamas'ı köprü öneriyi kabul etmeye zorlamak için etkimizi kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hamas, mevcut ateşkes önerisinin, ABD tarafından mayıs ayında gündeme getirilen, daha önce BM Konseyi ve Hamas tarafından da kabul edilen öneriden farklı olduğunu ifade ediyor. Ateşkes önerisinin İsrail'in talepleri doğrultusunda güncellendiğini söyleyen Hamas, Netanyahu hükümetini, Gazze'deki savaşın sonlanmasını sağlayacak bir ilerlemeleri sabote eden bir pozisyon benimsemekle suçluyor.

Kahire'de müzakereler devam ediyor

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda başlayan son ateşkes görüşmelerinin ilk turu geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Arabulucular Doha'daki görüşmelerin "ciddi ve yapıcı" geçtiğini söylemişti.

İsrail ve Hamas arasında arabuluculu müzakerelerin ikinci turuna Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edilecek. Kahire'deki görüşmelerin bugün başlaması bekleniyor.

Kahire'deki görüşmelerde İsrail'in, Mossad istihbarat teşkilatı ve Şin Bet güvenlik servisinin başkanlarını içeren bir heyet tarafından temsil edileceği, heyetin Kahire'ye vardığı İsrailli hükümet kaynaklarınca doğrulandı.

Doha'da geçen haftaki görüşmelerde doğrudan temsil edilmeyen Hamas'ın ise arabulucular aracılığıyla temsil edilmesi bekleniyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in bölgeye yönelik askeri saldırılarında 40 bin 265'ten fazla Filistinli öldü ve 93 bin 144 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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