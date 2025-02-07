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ABD, BM İnsan Hakları Konseyi Üyeliğinden Çekildi

ABD, BM İnsan Hakları Konseyi Üyeliğinden Çekildi
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sözcüsü, ABD'nin 1 Ocak 2025 itibarıyla konsey üyeliğinin sona erdiğini ve dolayısıyla artık gözlemci devlet statüsüne geçeceğini açıkladı. ABD, daha önce 2018 yılında konseyden çekilmişti.

ABD, 1 Ocak itibarıyla BM İnsan Hakları Konseyi üyesi değil.

CENEVRE, 7 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sözcüsü Pascal Sim, ABD'nin üyelik süresinin 1 Ocak 2025 itibarıyla sona erdiğini, dolayısıyla artık parçası olmadığı bir organdan çekilmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Sim perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum. İnsan Hakları Konseyi'ne 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında üyesi olan ABD, 1 Ocak 2025 itibarıyla üye olmaktan çıkan ABD, üye olmayan 193 BM üyesi ülke gibi otomatik olarak gözlemci devlet statüsüne geçmiştir. Bir gözlemci devlet, artık parçası olmadığı hükümetler arası organdan çekilemez" dedi.

Sözcü, "Prensip olarak ve konseyi karakterize eden çok taraflı diyalog ruhu çerçevesinde, ister konsey üyesi ister gözlemci olsun, her BM üyesi ülkenin, konsey ve mekanizmalarının çalışmalarına katılımını memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesini konsey üyeliğinden çeken başkanlık kararnamesini salı günü imzalamıştı.

47 üye ülkeden oluşan konsey, üyelerinin yaklaşık üçte birlik kısmı için her yıl seçime gidiyor. Üç yıllığına seçilen üyeler en fazla iki kez seçilebiliyor.

ABD, Trump'ın ilk döneminde Haziran 2018'de konseyden çekilmişti. Şubat 2021'de dönemin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin konseye gözlemci olarak yeniden katılacağını açıkladı. ABD Ocak 2022'de konseye tam üye olarak geri döndü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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