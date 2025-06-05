ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze için Ateşkes Tasarısını Veto Etti

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze için Ateşkes Tasarısını Veto Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile Hamas arasında Gazze'de 'derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes' çağrısı yapan karar tasarısını veto etti. Konseyin diğer 14 üyesi tasarıya destek verirken, insani krizin derinleştiği Gazze'de yardımlar sınırlı şekilde ulaşabiliyor.

( ANKARA ) – ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapan karar tasarısını veto etti. Konseyin diğer 14 üyesi tasarıya destek verdi.

Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'de insani krizin derinleşirken, bölgeye yardımlar hala sınırlı ölçüde ulaşabiliyor. ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Dorothy Shea, Gazze'de "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısı için BM Güvenlik Konseyi'nde, yapılan oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Hamas'ı açıkça kınamayan ve silahsızlanarak Gazze'den çekilmesini talep etmeyen hiçbir girişimi desteklemeyeceğimizi baştan beri net biçimde ifade ettik" dedi.

Shea, bu tür bir kararı onaylamanın ABD'nin arabuluculuğundaki ateşkes çabalarını baltalayacağını savundu. Konseyin diğer 14 üyesi karar tasarısına destek verdi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları genişletmesini ve insani yardımları ciddi şekilde kısıtlamasını gerekçesiz, orantısız ve ters etki yaratan adımlar olarak niteledi.

İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon ise oylamada tasarıya destek veren ülkelere hitaben, "Teslimiyeti ve yatıştırmayı seçtiniz. Bu yol barışa değil, teröre çıkar" dedi.

Hamas ise ABD'nin vetosunu kınayarak bunun "ABD yönetiminin İsrail'e körü körüne bağlılığını" gösterdiğini ifade etti. Tasarı aynı zamanda Hamas ve diğer grupların elindeki rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını da talep ediyordu.

Gazze İnsani Yardım Vakfı yardımları askıya aldı

BM ve birçok uluslararası yardım kuruluşunun taraflı olmakla eleştirdiği, yardımı askeri hale getirdiği ve Filistinlilerin yerinden edilmesine yol açtığını ifade ettiği ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), dün Gazze'de insani yardım dağıtımını bir günlüğüne askıya almıştı. Vakıf, yaklaşan Kurban Bayramı'na rağmen kararı bir gün daha uzatarak insani yardımlara bugün de ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.