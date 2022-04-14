ABD Birlikleri İzlanda'da Askeri Tatbikat Düzenliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Birlikleri İzlanda'da Askeri Tatbikat Düzenliyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

ABD Deniz Piyadeleri, Kuzey Viking 2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında İzlanda'da.

ABD Deniz Piyadeleri, Kuzey Viking 2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında İzlanda'da. 2 Nisan'da başlayan ve 14 Nisan'a kadar devam edecek tatbikatta askerler Hvalfjordur fiyorduna hem havadan hem de amfibi çıkarma yapıyor. Tatbikat, İzlanda etrafındaki deniz yollarının savunmasının güçlenmesi amacıyla düzenleniyor.Tatbikatta denizde ve karada arama kurtarma operasyonları talimleri de yapılıyor

DailyMotion.com / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title