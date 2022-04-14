ABD Birlikleri İzlanda'da Askeri Tatbikat Düzenliyor

ABD Deniz Piyadeleri, Kuzey Viking 2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında İzlanda'da. 2 Nisan'da başlayan ve 14 Nisan'a kadar devam edecek tatbikatta askerler Hvalfjordur fiyorduna hem havadan hem de amfibi çıkarma yapıyor. Tatbikat, İzlanda etrafındaki deniz yollarının savunmasının güçlenmesi amacıyla düzenleniyor.Tatbikatta denizde ve karada arama kurtarma operasyonları talimleri de yapılıyor

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