"ABD Batırılan Rus Gemisiyle İlgili İstihbarat Paylaştı" - Haberler

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"ABD Batırılan Rus Gemisiyle İlgili İstihbarat Paylaştı"

DailyMotion.com - Güncel
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Amerikalı bir yetkili Ukrayna'nın batırdığı Rus savaş gemisi Moskva'nın Karadeniz'deki konumu hakkında ABD'nin Kiev ile istihbarat paylaştığını söyledi.

Amerikalı bir yetkili Ukrayna'nın batırdığı Rus savaş gemisi Moskva'nın Karadeniz'deki konumu hakkında ABD'nin Kiev ile istihbarat paylaştığını söyledi. Rus donanmasının amiral gemilerinden birinin batırılması, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinde Moskova'nın uğradığı en büyük başarısızlıklardan biri olarak görülüyor.

DailyMotion.com / Güncel

Savaş Gemisi, Karadeniz, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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