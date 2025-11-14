Haberler

ABD Batı Yarımküre'de Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Güney Mızrağı Operasyonu Başlattı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlattıklarını duyurdu. Operasyonun amacı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmek ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemektir. Venezuela yönetimi ise bu duruma karşı 4,5 milyon milis gücünü seferber etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyuran Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD anakarasını korumayı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtti.

Trump yönetiminin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik adımları

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
