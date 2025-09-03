ABD, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakına karşı değil

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından olası ilhakına karşı olmadığı ve bu tür bir adımı engellemeyeceği iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Axios haber platformunda yer alan ve iki İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuyla ilgili toplantılarda paylaştığı görüşlere yer verildi.

Habere göre Bakan Rubio, özel toplantılarda işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine ABD olarak karşı durmadıklarını ve bunu engellemeyeceklerini dile getirdi.

Öte yandan, konuyla ilgili bilgi sahibi yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu konuya farklı baktığını ve "İsrail'in ilhakının ABD'nin Gazze için savaş sonrası planları üzerinde Arap dünyasıyla işbirliği yapma kabiliyetini zorlaştıracağı ve özellikle Suudi Arabistan ile İsrail arasında barış anlaşması şansını zayıflatacağı" görüşünü savunduğunu belirtti.

BAE'den ilhak olursa "İbrahim Anlaşmaları bozulur" uyarısı

Haberde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin Beyaz Saray'a söz konusu senaryoyla ilgili uyarıda bulunduğu ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı durumunda İbrahim Anlaşmalarının bozulabileceğini söylediği iddia edildi.

Axios'a açıklama yapan üst düzey BAE yetkilisi, "Bu planlar hayata geçirilirse BAE-İsrail ilişkilerine ciddi zarar verecek ve bölgesel entegrasyon vizyonundan geriye kalanları onarılamaz şekilde tahrip edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Son dönemde İsrail ile askeri ilişkilerini de sürdüren BAE'nin bu tür bir pozisyon almasının dikkate değer olduğuna işaret ediliyor.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ya da Dışişleri Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.