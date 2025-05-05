AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşının Sona Ermesi İçin Erdoğan ile İşbirliği Yapmayı Umuyor

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşının Sona Ermesi İçin Erdoğan ile İşbirliği Yapmayı Umuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işbirliği yapma konusunda istekli olduğunu belirtti. Trump, bu sürecin önemi üzerine vurgu yaparak, barışın sağlanması için iki liderin ortak çalışmasının gerekliliğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump: "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.