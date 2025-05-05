Trump, Rusya-Ukrayna Savaşının Sona Ermesi İçin Erdoğan ile İşbirliği Yapmayı Umuyor
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işbirliği yapma konusunda istekli olduğunu belirtti. Trump, bu sürecin önemi üzerine vurgu yaparak, barışın sağlanması için iki liderin ortak çalışmasının gerekliliğini ifade etti.
ABD Başkanı Trump: "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel