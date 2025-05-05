Trump, Rusya-Ukrayna Savaşının Sona Ermesi İçin Erdoğan ile İşbirliği Yapmayı Umuyor

ABD Başkanı Trump: "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"