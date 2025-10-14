ABD Başkanı Trump, iki devletli çözüm yerine Gazze'nin yeniden inşasına odaklandığını söyledi Açıklaması

Haberler

ABD Başkanı Trump, iki devletli çözüm yerine Gazze'nin yeniden inşasına odaklandığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz." dedi.

Trump, Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'nin yönetiminin gelecekte ne şekilde olacağı sorusu üzerine Trump, "Onu göreceğiz. Birçok insan tek devletli çözüm istiyor. Bazıları iki devletli çözüm istiyor." cevabını verdi.

Trump, "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz." dedi.

Arap ülkeleriyle Filistin'e ilişkin politikalardaki farklılıkları nasıl gidereceği hakkındaki soruya Trump, "Doğru olduğunu düşündüğüm şeye karar veririm ama diğer devletlerle koordineli ilerlerim." yanıtını verdi.

Trump, Orta Doğu'da barış ilan edebilmek için henüz "erken olduğu" fikrini ise "Daha fazla insanın ölmesini mi istiyorsun? Birkaç yıl daha savaşsınlar, binalar insanların üstüne yıkılmaya devam etsin diyorsun yani? Doğru şekilde yaptık. Bence zamanlamamız mükemmeldi." sözleriyle reddetti.

Rusya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğunu söyledi

Trump, bir muhabirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk çabalarına ilişkin sorusuna, "Evet, Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor." yanıtını verdi.

Erdoğan ile "harika" ilişkilerine dikkati çeken Trump, "Ben sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum. Zayıflarla anlaşamıyorum." dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir



