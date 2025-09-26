ABD Başkanı Trump: "Gazze konusunda bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum"

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki krize ilişkin, "Gazze konusunda bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum ve sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki krize ilişkin, "Gazze konusunda bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum ve sizi bu konuda bilgilendireceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze ile ilgili bir anlaşmaya varılıp varılmadığına ilişkin bir soruya, "Gazze konusunda bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum ve sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak. Barış getirecek bir anlaşma olacak." diye cevap verdi.

ABD Başkanı, daha önce 7 savaşı durdurduğuna atıfta bulunarak, "Sekizinci barış anlaşmasına vardığımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölge liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtmişti.

Trump ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine izin vermeyeceğini ifade etmişti.

