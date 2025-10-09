Trump'tan Türkiye'ye Gazze Teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecindeki büyük katkısına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu barışı için tarihi olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmayla bölgeye barışın geleceğine inandığını ifade etti.

Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." diye konuştu.

Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve tüm esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

"İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuşma yapabilirim"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, bölgeye yapacağı seyahatinde İsrail'i de ziyaret ederek Knesset'te konuşma yapabileceğini belirtti.

Trump, "Benden orada konuşmamı istediler. Ben de kabul ettim, eğer isterlerse gidip konuşurum. İlk kez bir ABD başkanı bunu yapacak. Bu yüzden çok ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun göreve devam edip etmeyeceği konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Bibi ülkesinde bence şu anda çok popüler, değil mi? Beş gün öncesine göre bugün çok daha popüler." dedi.

"Gazze yeniden inşa edilecek"

Gazze'nin şu anda yaşanabilecek bir yer olmadığını dile getiren Trump, "Gazze yavaş yavaş yeniden inşa edilecek. O bölgede bazı ülkelerin muazzam servetleri var ve bu servetin sadece küçük bir kısmı, Gazze için mucizeler yaratacak." değerlendirmesini yaptı.

İlk anlaşmanın ardından İsrail'in yeniden saldırmaması konusunda ilgili ülkelere nasıl bir garanti vereceklerine ilişkin sorulara net yanıt vermeyen Trump, "Bunu göreceğiz. Onlar (İsrail ile Hamas) bazı konularda anlaşmaya vardılar ve bence işler oldukça iyi gidecek. İkinci aşama hakkında konuşmayacağım, çünkü ikinci aşamanın ne olduğunu zaten biliyorsunuz, ancak silahsızlanma ve geri çekilmeler olacak." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump ayrıca, iki devletli çözüm konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya ise "Bu konuda bir görüşüm yok. Onların (İsrail ile Filistin) nasıl uzlaşırsa ona uyacağım." diye yanıt verdi.