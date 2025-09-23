ABD Başkanı Trump: Filistin Devleti'nin Tanınması Hamas İçin Ödül Olur

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Gazze'deki savaşı derhal durdurmamız gerekiyor" dedi ve bazı BM'ye üye ülkelerin Filistin'i "devlet olarak tanımalarına" atıfta bulunarak, "Bunun ödülleri, Hamas teröristleri için yaptıkları vahşetler açısından çok büyük olurdu. Bu, 7 Ekim de dahil olmak üzere bu korkunç vahşetler için bir ödül olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Trump konuşmasına, önceki ABD yönetimini eleştirerek başlarken; selefi Joe Biden'ı "çok sayıda felaketten sorumlu tuttu." ABD borsasının son yükselişleri, ülkeye yapılan yatırımlar, vergi ve düzenleme indirimleri ile sınır güvenliğine değinen Trump, ikinci döneminde uyguladığı göçmenlik politikalarını vurguladı.

Trump, "Ülkemize giren ve tutuklanan çok sayıda suçluyu başarılı ve profesyonel bir şekilde kabul ettikleri için El Salvador'a teşekkür etmek istiyorum. Bu sayı, önceki yönetim altında rekor seviyelere ulaşmıştı ve hepsi şu anda etkisiz hale getiriliyor" dedi.

Daha sonra ABD'nin "iş yapmak için yeryüzündeki en iyi ülke" olduğunu belirten Trump, ABD'nin "hiç olmadığı kadar tekrar saygı gördüğünü" söyledi.

Trump'tan BM'ye eleştiri

Trump, BM'yi dış politika çalışmalarında kendisine herhangi bir yardım sağlamadığı için" eleştirerek, "BM'nin muazzam bir potansiyeli var. Hep bunu söyledim. Ama yaptıkları tek şey, çok sert ifadelerle bir mektup yazmak ve sonra bu mektubu takip etmemek. Boş sözlerdir ve boş sözler savaşı çözmez. Savaşları ve çatışmaları çözmenin tek yolu harekettir" dedi.

"Yedi savaşı sona erdirdim"

Trump, göreve dönmesinden bu yana "yedi savaşı sona erdirdiğini" söyleyerek, bu çatışmaların "sonu gelmez" denilen anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. Trump'ın bahsettiği çatışmalar; Kamboçya ve Tayland, Kosova ve Sırbistan, Pakistan ve Hindistan, İsrail ve İran, Mısır ve Etiyopya, Ermenistan ve Azerbaycan, DR Kongo ve Ruanda ülkeleri arasında olduğundan söz etti.

Trump, "başka hiçbir başkanın buna yakın bir şey yapmadığını" iddia ederek, BM'nin, bu çatışmalardan hiçbirine "yardım etmeye bile çalışmadığını" söyledi.

"ABD'nin yaklaşımını diğer ülkelerin de izlemesi gerek"

"ABD'nin yaklaşımını diğer ülkelerin de izlemesi gerektiğini" öne süren Trump, "Dramatik şekilde daha iyi bir gelecek elimizin altında. Ancak oraya ulaşmak için geçmişin başarısız yöntemlerini reddetmeli ve tarihin en büyük tehditlerinden bazılarıyla yüzleşmek için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Trump, "günümüz dünyasının en ciddi tehlikesinin insanlık tarafından bilinen en yıkıcı silahlar olduğunu" söyledi.

Trump'tan İran'a "en tehlikeli silahlara sahip olmasına izin verilemeyecek" mesajı...

Donald Trump, dünyanın önde gelen "terör destekçisi" olarak nitelendirdiği İran'ın, ülkenin nükleer programına atıfta bulunarak, "en tehlikeli silahlara sahip olmasına izin verilemeyeceğini" belirtti. Trump, bu yılın başlarında İran'ın kilit nükleer tesisine bomba atılmasını nasıl emrettiğini anlattı ve "Bunu, 22 yıldır insanların yapmak istediği bir şeyi gerçekleştirdik" dedi.

"Herkes, bu başarılarım için Nobel Barış Ödülü almam gerektiğini söylüyor"

Trump, Nobel Barış Ödülü almak istediğine değinerek, dünya genelinde barış sağlama çabaları sayesinde "herkesin" bunun kendisine layık olduğunu düşündüğünü iddia etti. Trump, şöyle konuştu:

"Herkes, bu başarılarımın her biri için Nobel Barış Ödülü almam gerektiğini söylüyor. Ama benim için gerçek ödül, anneler ve babalarla birlikte büyüyebilecek çocuklar olacak, çünkü milyonlarca insan artık sonsuz ve yüce savaşlarda öldürülmüyor. Umurumda olan ödül kazanmak değil, hayat kurtarmak."

" Gazze'deki savaşı derhal durdurmamız gerekiyor"

7 Ekim saldırısından bu yana "Hamas'ın barış için makul teklifleri defalarca reddettiğini" vurgulayan Trump, " Gazze'deki savaşı derhal durdurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Ancak Gazze'deki insani krizden bahsetmedi. Trump, şu ifadeleri kaydetti:

"Rehineleri geri almalıyız. Tüm 20'sini istiyoruz. İki ya da dört değil. Şimdi, devam eden çatışmayı teşvik edercesine, bu kuruluşun bazı üyeleri tek taraflı olarak bir Filistin Devleti'ni tanımaya çalışıyor. Bunun ödülleri, Hamas teröristleri için yaptıkları vahşetler açısından çok büyük olurdu. Bu, 7 Ekim de dahil olmak üzere bu korkunç vahşetler için bir ödül olurdu."

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı değerlendirmeleri

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisi nedeniyle bunun en kolay çözülür çatışma olacağını düşündüğünü belirterek, ilişkilerinin her zaman "iyi" olduğunu söyledi. Trump, "Savaşta ne olacağını bilemezsiniz, her zaman hem iyi hem kötü pek çok sürpriz olur" diye konuştu. Trump, "bunun küçük ve hızlı bir çatışma olması gerektiğini, ancak uzaması nedeniyle Rusya'nın kötü bir izlenim verdiğini" vurguladı.

Ancak Avrupa müttefiklerini eleştiren Trump, "tam olarak aynı önlemleri benimseyerek" ABD'ye katılmaları gerektiğini belirtti ve "Şehre çok daha yakınsınız. Aramızda bir okyanus var. Siz oradasınız, Avrupa ise devreye girmeli. Yaptıkları şey kabul edilemez. Rusya'dan petrol ve gaz alıyorlar" dedi.

Rusya'ya vergi tehdidi

Trump, bunu yaparak, Avrupa ve NATO ülkelerinin "kendi aleyhlerine savaşı finanse ettiklerini" belirtti. Trump, savaşın sona erdirilmesi için bir anlaşma sağlanamazsa ABD'nin Rusya'ya vergi uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, "Ancak bu vergilerin etkili olabilmesi için, Avrupa ülkeleri, sizler de şu anda burada toplanmış bulunuyorsunuz, aynı önlemleri benimseyerek bize katılmalısınız" dedi.