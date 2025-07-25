Trump, Fed Ziyaretinde Faiz Oranlarını Düşürme Çağrısı Yaptı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasını ( Fed ) ziyaretinde, faiz oranlarını çok daha düşük görmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, uzun süredir faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği Fed'e, inşaat projesini incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Fed Başkanı Jerome Powell, senatörler Tim Scott ve Thom Tillis, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte, Trump'ın Ulusal Başkent Planlama Komisyonu'na atadığı James Blair ve Will Scharf ile diğer çeşitli inşaat uzmanları da hazır bulundu.

Trump, buradaki konuşmasında, inşaatta neler olup bittiğine göz attıklarını belirterek, daha önce olmayan bodrum katları inşa edildiğini ve genişletildiğini kaydetti.

"Çok pahalı bir iş, buna şüphe yok." diyen Trump, inşaat maliyetinin 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

Trump, emlak sektöründen gelmiş biri olarak bütçeyi aşan bir proje yöneticisi ile ne yapacağına yönelik soruya, "Genel olarak konuşursak, onu kovardım." yanıtını verdi.

"Faizlerin düşmesi faydalı olur"

Fed Başkanı Powell'a yönelik daha önce yaptığı eleştiriler sorulan Trump, "Burada, bize etrafı gezdiriyor, işi gösteriyor. Bu yüzden bunu yapmak, kişiselleştirmek istemiyorum." diye konuştu.

Trump, inşaatın başlamış olmasının "çok kötü" olduğunu belirterek, uzun süredir devam ettiğini ve daha yapılması gereken çok iş var gibi göründüğünü dile getirdi.

Daha önceki eleştirilerinden vazgeçmesi için Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik soru üzerine Trump, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.

Trump, Japonya ile yaptığı ticaret anlaşması hakkında Powell'a bilgi verdiğini ifade ederek, aynı şekilde Avrupa Birliği ile de oldukça iyi gittiklerini ve başka büyük anlaşmalar yapacaklarını aktardı.

Faiz oranlarının düşmesinin de kendilerine yardımcı olacağını kaydeden Trump, "Kurulun bu konuda nasıl karar vereceğini yakında göreceğiz." şeklinde konuştu.

"En düşük faiz oranına biz sahip olmalıyız"

Trump, bina dışında yaptığı açıklamada da tüm ülkeler arasında en düşük faiz oranına sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Faizleri düşürmek istediklerini ve Fed binasını bitirmek istediklerini anlatan Trump, inşaatı gezdiklerini ve "ne olduğunu anladıklarını" dile getirdi.

Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiği çağrısını yineleyerek, yüksek faiz oranları nedeniyle konut satın alamayanların olduğunu söyledi.

İnşaatta "çok lüks bir durumun" gerçekleştiğini dile getiren Trump, bodrum kata doğru bina genişletilmesinin çok maliyetli olduğunu anlattı.

Trump, Powell ile faizler konusunda konuştuklarını ve bunun verimli bir konuşma olduğunu dile getirdi.

Powell'ı neden hemen şimdi görevden almadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Trump, "Bunu yapmak büyük bir hamle. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum ve (Powell'ın) doğru şeyi yapacağına inanıyorum." dedi.

Trump ve Powell, Fed'in bina yenileme maliyeti konusunda anlaşmazlığa düştü

ABD Başkanı Trump bina inşaatının maliyetinin 3,1 milyar dolar olduğunu söylediği sırada Powell, bunu Fed'den hiç kimseden duymadığını vurguladı.

Trump'ın kendisine verdiği kağıdı inceleyen Powell, bu rakama inşaatı tamamlanalı 5 yıldan fazla olan bir başka binanın maliyetinin de dahil edildiğini savundu.

Powell, başka bir maliyet artışı öngörmediklerini kaydetti.

Yaklaşık 20 yılın ilk ziyareti

ABD basında yer alan haberlerde, 1937'de açılmasından bu yana Fed genel merkez binasını yalnızca üç ABD başkanının ziyaret ettiği aktarıldı.

En son George Bush'un eski Fed Başkanı Ben Bernanke'nin yemin töreni için Fed'e gittiğine işaret edilen haberlerde, yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir ABD başkanının Fed'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Trump, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana birçok defa Fed'i faizleri düşürmeği gerekçesiyle eleştirmiş, politika faizinin en az 3 puan daha düşük olması gerektiğini savunmuştu.

Fed Başkanı Powell'a "çok geç" lakabını takan Trump, Powell'ın "berbat bir iş çıkardığını" ve derhal istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, ancak Powell'ı görevden almayı düşünmediğini söylemiş, Fed başkanının görev süresinin gelecek yıl dolacağına işaret etmişti.

Politika faizine yönelik eleştirilerin yanı sıra, devam eden bina yenileme çalışmaları nedeniyle de Fed'e baskı yapılmıştı.

Fed binasının renovasyonu tartışmalara neden olmuştu

ABD yönetimi, Powell'ı Fed binasının yenilenmesi konusunda Kongre'yi yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

OMB Direktörü Vought, Powell'a gönderdiği mektupta, Fed binası renovasyonu konusunda sorular sormuş, Powell'dan bunları yanıtlamasını istemişti.

Powell, Vought'a yazdığı yanıt mektubunda, suçlamalara açıklık getirmiş, kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanma sorumluluğunu ciddiyetle ele aldıklarını ve projenin 2017'de onaylanmasından bu yana titizlikle denetlendiğini belirtmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna da renovasyon projesine ilişkin Kongre'de "yeminli yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvuru yapmıştı.

Fed, internet sitesinde bina yenileme projesinin detaylarına yer vermiş, devam eden inşaatın fotoğrafları ile videosunu paylaşmıştı.