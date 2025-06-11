Trump, Çin ile Ticaret Anlaşmasını Duyurdu: ABD'nin Tarife Oranı %55!

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ABD Başkanı Trump, yapılan müzakereler sonucunda Çin ile bir ticaret anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Buna göre, ABD'nin uygulayacağı tarife oranı yüzde 55 olarak belirlenirken, Çin'in tarife oranı ise yüzde 10 olarak duyuruldu. Anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret gerilimlerini azaltma amacı taşırken, detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Çin'le anlaşmaya vardıklarını açıklarken, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını duyurdu

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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