ABD Başkanı Trump: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık"

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğinin altını çizerek, birçok konuda yaptıkları görüşmede mesafe katettiklerini belirtti.

ABD Başkanı, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı, beraber zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok konuda iyi görüşmeler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca bugün Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.

