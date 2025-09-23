ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti Açıklaması

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasında, Gazze'deki insani krizden Rusya- Ukrayna savaşına, iklim değişikliğinden gümrük anlaşmalarına kadar iç ve dış politikadaki temel siyasi yaklaşımlarını özetledi.

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 1 saat süren ve en uzun lider konuşmalarından biri olarak kayıtlara geçen konuşmasında, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Kürsüye gelişinde teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlamayan Trump, mizahi bir dille BM asansörlerinin ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu ve şu anda da hem Orta Doğu'daki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna savaşını durdurmaya çalıştığını savunarak "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı." dedi.

Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunan Trump, "Bazı ülkeler tek taraflı olarak Filistin devletini tanımaya çalışıyor. Bu, Hamas teröristlerinin yaptıkları için çok büyük bir ödül olur." diye konuştu.

Rusya'ya yaptırım mesajı

Rusya-Ukrayna savaşını kısa sürede durdurmayı umduğunu ancak göreve geldikten sonra işlerin istediği gibi gitmediğini anlatan Trump, "Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD (Rusya'ya karşı) çok güçlü bir dizi gümrük vergisi uygulamaya hazır." diye konuştu.

Trump, "Herkes Rusya'nın bu savaşı üç günde kazanacağını düşünüyordu, ama öyle olmadı. Sadece kısa süreli bir çatışma olacaktı. Bu durum Rusya'nın imajını zedeliyor." dedi ve savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

"Avrupa için utanç verici"

Savaş devam ederken Avrupa ülkelerinin Moskova'dan petrol ve doğal gaz almaya devam etmesinden hiç memnun olmadığını vurgulayan ABD Başkanı, "(Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaşırken Rusya'dan petrol ve doğalgaz satın alıyorlar. Bu, onlar için utanç verici bir durum." ifadesini kullandı.

NATO üyesi bazı ülkelerle Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğalgaz satın almasının "affedilemez" olduğunu savunan Trump, "Bunu yaklaşık iki hafta önce öğrendim ve hiç memnun olmadım. Kendi kendilerine karşı bir savaşı finanse ediyorlar. Onlar derhal Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı durdurmalıdır." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması durumunda Avrupa'nın da ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini savunan ABD Başkanı, asıl Rusya'ya daha yakın olan ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ifade etti.

"Çin ve Hindistan, savaşın başlıca finansörleri" yorumu

Trump ayrıca, Çin ve Hindistan'ı da eleştirerek, "Çin ve Hindistan, Rus petrolünü satın almayı sürdürerek, devam eden (Rusya-Ukrayna) savaşın başlıca finansörleri durumundadır." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, "(Çin ve Rusya'ya atıfla) Tüm ülkeleri, biyolojik silahların geliştirilmesini tamamen ve sonsuza kadar son vermeye çağırıyorum. Nükleer silahları da buna dahil ediyoruz. Nükleer silahların geliştirilmesinin durdurulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Biyolojik silahların korkunç, ancak nükleer silahların çok daha tehlikeli olduğunu dile getiren ABD Başkanı, "Ben, asla kullanamayacağımız kadar güçlü silahları görüyorum. Eğer bunları kullanırsak, dünya tam anlamıyla son bulabilir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni uygulamak için uluslararası bir girişim başlatacağını ve dünya liderlerini bir araya getireceklerini ifade etti.

Trump şöyle konuştu:

"BM sorunları çözemediği gibi çoğu zaman bizim çözmemiz gereken yeni sorunlar yaratıyor. Bunun en iyi örneği, günümüzün bir numaralı siyasi sorunu olan kontrolsüz göç krizi. Kontrolsüz göç, ülkelerin mahvolmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler, 2024 yılında Batı ülkelerinin sınırlarına yönelik bir saldırıyı finanse ediyor. BM, yaklaşık 624 bin göçmenin ABD'ye yolculuğunu desteklemek için 372 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı. BM, ABD'ye yasa dışı olarak giren insanları destekliyor ve sonra biz onları sınır dışı etmek zorunda kalıyoruz."

İran'a sert uyarı

İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması için gereken her şeyi yapacaklarını ifade eden Trump, "Bu tehditleri önlemek benim için en önemli öncelik. İran'dan başlayarak, benim tutumum çok basit: Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin en tehlikeli nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilemez." dedi.

İran'la nükleer bir anlaşma yapmak için öneride bulunduğunu anlatan Trump, Tahran'ın bu öneriye karşı olumlu adımlar atmadığını ve komşularını tehdit etmeye devam ettiğini savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile salonda karşılaştıklarını ve gelecek hafta bir görüşme yapma konusunda anlaştıklarını kaydeden Trump, "Brezilya Devlet Başkanı ile gelecek hafta görüşmeye karar verdik. Geçmişte Brezilya, bahsettiğim bu haksız gümrük vergisini kullanıyordu, şimdi biz de onlara karşılık veriyoruz ve çok sert bir şekilde karşılık veriyoruz. Bunu söylemekten çok üzgünüm ama Brezilya çok kötü durumda ve böyle olmaya devam edecek. Sadece bizimle çalıştıklarında iyi durumda olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Venezuela sınırına yakın bölgelerde Amerikan ordusunu kullanmasını da savunan ABD Başkanı, "Son zamanlarda, Nicolas Maduro liderliğindeki Venezuela teröristlerini ve kaçakçılık ağlarını yok etmek için ABD ordusunun gücünü kullanmaya başladık. Sizi yok edeceğiz." diye konuştu.

Trump, uygulamaya başladığı gümrük vergileri politikasını ise "Ayrıca dünya çapında egemenliğimizi ve güvenliğimizi savunmak için gümrük tarifelerini kullanıyoruz. Ülkeler, on yıllardır eski ABD yönetimlerinden faydalandılar, buna en yozlaşmış, beceriksiz ve uykulu Joe Biden yönetimi de dahil." sözleriyle savundu.

"Sahte Paris İklim Anlaşması'ndan çekildik"

Öte yandan Trump, küresel ısınma konusunda da dikkat çekici açıklamalar yaparken, küresel ısınmanın adeta bir "sahtekarlığa" dönüştüğünü savundu.

Trump, "Bir BM yetkilisi 1989 yılında, on yıl içinde küresel ısınma nedeniyle tüm ulusların haritadan silinebileceğini belirtmişti. Böyle bir şey olmadı. Sonra hava soğumaya başladı. Bu, tarihin en büyük dolandırıcılıklarından biri." yorumunu yaptı.

"Bu benim tanıdığım Avrupa değil. Küresel ısınmayı durdurma bahanesiyle, başarılı sanayileşmiş ülkelerden toplumlarını altüst etmelerini isteyen bu yaklaşım tamamen ve kesin olarak reddedilmeli. Bu nedenle, ABD olarak sahte Paris İklim Anlaşması'ndan çekildik." diyen ABD Başkanı, Avrupa ülkelerinin çevre politikalarının bu ülkelere zarar verdiğini savundu.

"Tüm inekleri öldürmek istiyorlar"

Çevrecilerin aşırı eylemlere giriştiklerini ve bunların ülke politikalarına zarar verdiğini savunan ABD Başkanı, "ABD'de hala radikal çevreciler var, onlar fabrikaların durmasını istiyor. Her şey durmalı, artık inekler olmamalı diyorlar. Artık inekleri istemiyoruz diyorlar. Tüm inekleri öldürmek istiyorlar." diye konuştu.

Konuşmasının bir yerinde Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a da isim vermeden atıf yapan Trump, "Londra'ya bakıyorum, orada çok kötü bir belediye başkanı var. Kent çok değişti, şimdi de şeriat yasasını getirmek istiyorlar. Bunu burada yapamazsınız." dedi.