ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde desteklemek için bu tasarıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, "Bu savaşın maliyeti ucuz değil, ancak buna izin verirsek ve...

- ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde desteklemek için bu tasarıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, "Bu savaşın maliyeti ucuz değil, ancak buna izin verirsek ve saldırganlığa boyun eğersek daha maliyetli olacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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