Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel