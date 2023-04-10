ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırı sonrası Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Joe Biden, Cumhuriyetçilere silahsızlanma konusunda harekete geçme çağrısı yaptı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Kongre'deki Cumhuriyetçilere, harekete geçme çağrısında bulundu.

Biden, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin, Twitter'dan paylaşım yaptı.

Joe Biden, "Milletimiz bir kez daha anlamsız bir silahlı şiddet eyleminin ardından yas tutuyor. Jill ve ben bugünkü silahlı saldırıda hayatını kaybedenler ve saldırıdan etkilenenler için dua ediyoruz. Çok sayıda Amerikalı, (silahsızlandırma konusundaki) eylemsizliğin bedelini hayatlarıyla ödüyor. Kongre'deki Cumhuriyetçiler, topluluklarımızı korumak için ne zaman harekete geçecek?" ifadesini kullandı.

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Louisville şehir merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki "aktif bir silahlı saldırgana" müdahale edildiği belirtilmişti. İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 6 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.

ABD'de artan silahlı saldırı olaylarına karşı Biden, kapsamlı sabıka kaydı kontrollerinin gerekliliğini ve silahların yasaklanması gerektiğini savunuyor ve Kongre'yi de sıklıkla silahsızlanma konusunda ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarısını geçirmeye çağırıyor.