ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu

ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, "Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü fakat bunun mümkün olamayabileceğini belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel