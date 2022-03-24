ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu

ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, "Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, "Kullanılan silahların içeriğne göre müdahale değişir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü fakat bunun mümkün olamayabileceğini belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title