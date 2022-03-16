ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.
"Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, "Putin'in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz" dedi.
(İHA)
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel