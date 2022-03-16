ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

"Putin'in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna'ya silah vermeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, "Putin'in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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