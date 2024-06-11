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ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinme davasındaki karara saygı duyacağını belirtti

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ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Biden, oğlunun uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve ona destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunan oğlu Hunter Biden hakkındaki karara saygı duyacağını belirtti.

ABD Başkanı, oğlunun yasa dışı silah edinmeden suçlu bulunduğu davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, oğlunun uyuşturucu bağımlılığıyla uzun bir süre mücadele ettiğini ve dirençli olduğu için oğluyla gurur duyduğunu belirterek, ona bu konuda destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Açıklamasında, "Ben Başkan'ım ama aynı zamanda da bir babayım" ifadesini kullanan Biden, şunları kaydetti:

"Jill ve ben, oğlumuzu seviyoruz. Bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve yargılama sürecine saygı duymaya devam edeceğim. Jill ve ben, daima Hunter'ın yanında olacağız."

Delaware eyaletinde görülen davada jüri üyeleri, Hunter Biden'ın, "federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek", "başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak" ve "silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmak"tan suçlu olduğuna hükmetmişti.

Hunter Biden, suçlamaları reddetmişti

Hunter Biden, 2018'de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etmek ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanmıştı.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Hunter Biden'ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.

Siyasi gözlemciler, Hunter Biden'ın yargılanmasının ve suçlu bulunursa bu durumun, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden'ı sandıkta olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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