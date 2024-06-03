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ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'daki seçimleri kazanan Claudia Sheinbaum'u tebrik etti

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ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Claudia Sheinbaum'u tebrik etti ve yeni devlet başkanı ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'daki seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı olmaya hak kazanan Claudia Sheinbaum'u tebrik etti.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Meksika'daki devlet başkanlığı seçimleri sonucunda yarışın galibi Sheinbaum'a tebrik mesajı yer aldı.

Biden, "Bu tarihi seçimlerde, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum'u tebrik ediyorum." ifadesini kullanarak, yeni devlet başkanı ile beraber çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Seçimlerin sorunsuz ve demokratik şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı Meksika halkını da kutlayan Biden, ABD ile Meksika arasındaki güçlü bağların devam edeceğini vurguladı.

Meksika'da dün düzenlenen devlet başkanı seçimini 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum'ın kazanması kesinleşmişti.

Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) açılan sandıkların yüzde 82'sine göre, oyların yüzde 58,84'ünü alan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, "açık" ara seçimi kazanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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