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ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı

ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam ve bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin "negatif" çıktığı ve neredeyse bütün semptomlarının geçtiği bildirildi.

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam ve bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin "negatif" çıktığı ve neredeyse bütün semptomlarının geçtiği bildirildi.

Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

O'Connor Biden'a uygulanan 5 günlük "Paxlovid" tedavisinin tamamlanmasının üzerinden 36 saat geçtiğini ve Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının yok olduğunu aktardı.

Biden'a dün akşam ve bu sabah iki test yapıldığını aktaran O'Connor söz konusu testlerin sonucunun "negatif" geldiğini bildirdi.

Öte yandan test sonuçlarının gelmesinin ardından Beyaz Saray'ın günlük programı güncellendi ve Biden'ın yerel saat ile 11.30'da (TSİ 18.30) Beyaz Saray bahçesinde bir konuşma yapacağı duyuruldu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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