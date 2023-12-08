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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e rehinelerin kurtarılması konusundaki desteğini yineledi

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kalmakla suçlanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Biden, rehinelerin kurtarılması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e rehinelerin kurtarılması konusundaki desteğini yinelerken, Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin Hamas üyelerinden ayrılmasının ve sivillerin korunmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları karşısında sessiz kalmakla suçlanan ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, İsrail'e olan kayıtsız desteğini vurguladı ve Gazze'deki rehinelerin durumundan derin endişe duyduğunu ifade etti. Uluslararası Kızılhaç Örgütüne söz konusu rehinelerin Hamas'ın elinden kurtarılması için izin verilmesi gerektiğini kaydeden Biden, rehine takasının çökmesinden de Hamas'ı sorumlu tuttu.

Öte yandan Biden, Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin korunmasının bir gereklilik, sivil halk ile Hamas üyelerinin ayırt edilmesinin ise önemli olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Biden, İsrail'in bölgeye daha fazla yakıt sağlanması yönündeki kararını ise memnuniyetle karşıladı.

Biden ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik artan şiddetten endişe duyduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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