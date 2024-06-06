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ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Tebrik Etti

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ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki genel seçimleri kazanan Başbakan Narendra Modi'yi telefonla arayarak tebrik etti. Biden, Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve seçimlere katılımın büyük bir demokratik hak kullanımı olduğunu vurguladı. İki lider, ABD-Hindistan ilişkilerini geliştirmeye dönük başlıkları ele aldı ve Hindistan ile beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki genel seçimleri kazanan Başbakan Narendra Modi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genel seçimleri kazanması dolayısıyla Modi'yi ve Ulusal Demokratik İttifakı'nı tebrik eden Biden, ayrıca seçimlere yaklaşık 650 milyon kişinin katıldığını ve bunun büyük bir demokratik hak kullanımı olduğunu vurguladı.

İki lider ABD- Hindistan ilişkilerini geliştirmeye dönük başlıkları da ele alırken, Biden Hint-Pasifik bölgesindeki jeostratejik konularda Hindistan ile beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Hindistan seçimleri

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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