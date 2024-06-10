ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İtalya'da 13-15 Haziran'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağı ve burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, 13-15 Haziran'da İtalya'nın Apulia bölgesindeki G7 zirvesine katılacak.

Gazze'de ateşkes konusunun ve Ukrayna'daki savaşın gidişatının ana başlıklar olması beklenen zirvede G7 liderleri, hem Ukrayna'ya sağlanan destek konusunda görüşlerini dile getirecek hem de savaşın gidişatını değerlendirecek.

Biden'ın, zirve marjında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüşeceğini bildiren Beyaz Saray, ABD'nin Rusya karşısında Ukrayna'ya desteğinin güçlü şekilde süreceğini vurguladı.