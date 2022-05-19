ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi. - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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