ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi. - Haberler

Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için Kongre'ye talimat verdiğini ifade ederek, "Kongre'de her iki ülkenin de NATO...