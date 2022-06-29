ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.