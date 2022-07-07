ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel