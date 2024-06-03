ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmenlere geçici olarak kapatacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatacak başkanlık kararnamesine imza atmaya hazırlandığı bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bazı üst düzey ABD'li yetkililer, Biden'ın yarın başkanlık kararnamesiyle ülkenin güney sınırını geçici olarak yasa dışı göçmen girişlerine kapatacağını belirtti.

Yetkililer, Biden'ın bu kararında günlük yasa dışı göçmen girişi sayısının 2 bin 500'ü geçmesinin etkili olduğunu, bu sayı günlük 1500'ün altına inene kadar güney sınırının bu tür geçişlere kapalı olacağını kaydetti.

Biden'ın bölgeden bazı belediye başkanlarıyla birlikte yarın törenle başkanlık kararnamesine imza atacağını ifade eden yetkililer, hemen devreye girecek kararnameyle güney sınırından giren ve güvenlik otoritelerince yakalanan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceklerini bildirdi.

Demokrat Biden yönetiminin bugüne kadarki "en sert sınır tedbiri" olarak nitelendirilen kararname, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde daha sert sınır güvenliği tedbiri talep eden Cumhuriyetçi Donald Trump'a ve bu konuda Kongre'de sert muhalefet yapan Cumhuriyetçilere karşı bir adım olarak değerlendiriliyor.

2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.